Dia internacional da solidariedade humana: conheça o Portal do Voluntariado da Sejus

A plataforma conta com mais de 39 mil pessoas cadastradas, que contribuem com ações sociais de saúde, educação, esporte e lazer

Para celebrar o Dia internacional da solidariedade humana, comemorado nesta terça-feira (20), a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) divulga as ações do Programa Voluntariado em Ação, que reúne pessoas interessadas em ajudar e entidades que precisam de apoio. O portal é considerado uma referência nacional, por oferecer ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade. A plataforma reúne cerca de 500 ações ativas e conta com mais de 39 mil pessoas cadastradas, que contribuem com ações sociais de saúde, educação, esporte e lazer.

A iniciativa já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas. A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica que o intuito do projeto é facilitar a comunicação entre as pessoas que querem auxiliar com as entidades que precisam de suporte. “O Portal do Voluntariado em Ação é uma plataforma moderna e otimizada, que faz a ponte entre quem quer fazer o bem e quem precisa de ajuda, facilitando a interação dos usuários”, ressalta.

Como cadastrar

O interessado em participar do programa precisa se cadastrar no site – voluntariadoemacao.sejus.df.gov.br – e informar a disponibilidade de trabalho, os eixos de atuação e o público de interesse das ações que quer participar. Com essas informações, a Sejus traça um perfil do voluntário e cruza as competências com as necessidades a serem atendidas por programas e campanhas do Voluntariado em Ação. Se houver compatibilidade, o candidato recebe a oportunidade por e-mail.

Inciativa

O site do Programa Voluntariado em Ação foi lançado em 2020, na pandemia, quando a população mais vulnerável do Distrito Federal teve que manter o isolamento social e enfrentar dificuldades para aquisição de alimentos, produtos básicos de higiene e alimentação. A iniciativa surgiu como solução para facilitar a comunicação e interação entre as pessoas. A plataforma funciona como uma rede social, conectando perfis de interesse com oportunidades de serviços voluntários. Também proporciona o encontro entre voluntários, organizações da sociedade civil (OSC) e governo, para trocarem experiências, divulgarem suas ações e participarem de projetos ofertados neste ambiente virtual.

Acessibilidade

O site conta com conteúdos digitais para a Língua Brasileira de Sinais, tornando o dispositivo mais acessível para pessoas surdas. Estrangeiros que buscam projetos no DF também têm a possibilidade de traduzir o idioma para a sua língua materna. “O portal do voluntariado é um grande orgulho para nós, pois fortalece a cultura da responsabilidade social, além de promover cidadania, paz social e de pertencimento à identidade, à memória e ao patrimônio público”, complementa a secretária da pasta, Marcela Passamani.

Para se cadastrar, clique aqui.-

Daniela Uejo – Ascom/ Sejus-DF