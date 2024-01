Dia do Policial Militar Veterano entra para o calendário de eventos do DF

Data será comemorada todo dia 14 de novembro e pretende homenagear aqueles que já fizeram parte da PMDF

Com o propósito de homenagear os policiais militares da reserva remunerada ou reformados do Distrito Federal pelos serviços prestados à sociedade, o dia 14 de novembro agora faz parte do calendário oficial de eventos do DF, como o Dia do Policial Militar Veterano. A Lei nº 7.412/2024, de autoria do deputado distrital Roosevelt Vilela, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na sexta-feira (19).

A coronel da reserva Maria Costa, de 61 anos, destaca a importância da data para os colegas. “É uma ação de valorização e reconhecimento daqueles que tanto contribuíram para a sociedade. Foram indivíduos que marcaram história dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, dedicando as vidas à corporação. Homens e mulheres que passaram a vida inteira protegendo a sociedade merecem ser acolhidos e valorizados por ela”, acredita.

Integrante da primeira turma de mulheres soldados da PMDF, a veterana fez parte do quadro da ativa da corporação por 32 anos. Juntamente com outras 84 mulheres, ingressou na polícia em 1983 e lutou para quebrar paradigmas em uma instituição predominantemente masculina.

“Quando entramos, havia limitações na corporação. As mulheres só podiam ascender até o cargo de capitã, eram formadas separadamente e participavam apenas de ocorrências envolvendo mulheres, crianças e idosos. A partir dos anos 1990, começamos a lutar para mudar a legislação, o que ocorreu em 1998”, conta a coronel.

Com a promulgação da Lei 9.713/1998, as mulheres passaram a integrar o Quadro de Oficiais Policiais Militares, conquistando o direito de ocupar qualquer cargo na corporação, comandando batalhões e buscando espaço dentro da PMDF.

Referência à data

A escolha da data remete à instalação da primeira unidade da Polícia Militar do Distrito Federal, em 14 de novembro de 1966, no galpão conhecido como Forte Apache, no Setor Policial Sul. O batalhão foi formado por policiais voluntários do 6º Batalhão de Polícia Militar da Guanabara (RJ) que vieram para a nova capital.

Com informações da agência Brasília