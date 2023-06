Dia de São João e a temporada de festas típicas

São João é um dos principais santos juninos, e um dos santos mais conhecidos no catolicismo

A temporada de quermesses e comidas típicas de festas juninas começou desde o fim de maio, mas os festejos se intensificam agora no final de junho, com o dia de São João, no dia 24 de junho.

São João é um dos principais santos juninos, e um dos santos mais conhecidos no catolicismo. Neste fim de semana, os moradores do DF podem aproveitar a programação que vai de festas das paróquias, escolas e grandes eventos.

São João é conhecido como o Santo Festeiro, e a festividade é parte tradicional das comemorações do país. A data marca o nascimento do santo João Batista, que previu o nascimento de Jesus Cristo. Ele batizou Jesus Cristo e foi um dos 13 apóstolos. A fogueira de São João, acesa no dia 23, antecedendo o dia 24, é um dos pontos altos das comemorações juninas.

6º São João do Guará

Quando: 22 a 25 de junho

Horário: a partir das 17h

Onde: EQ 19/34

Em frente ao Ed. Consei, no Guará II

Ingressos: R$ 20, na bilheteria do evento

Arraiá das Vitórias

Quando: 24 a 25 de junho

Horário: A partir das 17h

Onde: Paróquia Nossa Senhora das Vitórias

Rua 4A, AE1, lote 5, Vicente Pires

São João do Boi de Seu Teodoro

Quando: sexta (23)

Horário: a partir das 19h

Onde: Memorial Bumba-Meu-Boi Do Seu Teodoro

Avenida Contorno Quadra 15 AE 02, em Sobradinho

Entrada franca

June Fest

Quando: sábado (24)

Horário: a partir das 15h

Onde: estacionamento do estádio Bezerrão

Setor Central, no Gama

Ingressos: a partir de R$ 15, no site

Festa Junina da APCEF

Quando: sexta (23) e sábado (24)

Horário: a partir das 19h

Onde: Clube APCEF

SCEN Trecho 3 Conjunto 3 Lotes 2A/2B, na Asa Norte

Ingressos: para não sócios, R$ 20 e R$ 10, para crianças de 5 a 12 anos, no site ou na bilheteria do clube. A entrada é gratuita para sócios

Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Quando: sexta (23) e sábado (24)

Horário: a partir das 18h

Onde: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

SHIS EQ/QL 6/8 Conjunto A, no Lago Sul

De graça

Arraiá da Casa do Ceará

Quando: sábado (24)

Horário: a partir das 19h

Onde: Casa do Ceará

: SGAN 910 Conjunto F, na Asa Norte

Ingressos: a partir de R$ 10, na bilheteria do evento

Arraiá da Saúde

Quando: sexta (23); sábado (24) e domingo (25)

Horário: a partir das 17h

Onde: Paróquia Nossa Senhora da Saúde

SGAN 702 Lote A, na Asa Norte

Ingressos: R$ 5, na bilheteria da paróquia

Arraiá Campus Fidei

Quando: sábado (24) e domingo (25)

Horário: sábado a partir das 19; e domingo a partir das 12h

Onde: Instituto Campu Fidei

Condomínio Solar de Brasília Quadra 3 Área Especial 2 e 3, no Jardim de Botânico

Entrada gratuita