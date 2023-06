Dia de celebração de Corpus Christi

Feriado catolico reúne os fiéis na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (8), para celebrar a fé

A festa de Corpus Christi é celebrada nesta quinta-feira (8) na Esplanada dos Ministérios, realizada pela Arquidiocese de Brasília. Cerca de 70 mil fiéis são esperados no evento. A programação começa cedo, desde às 6h com a montagem dos tradicionais tapetes no gramado central.

A Solenidade é celebrada, na Arquidiocese, neste formato, há 45 anos. Começando com a montagem do tapete, que reúne no gramado central da Esplanada dos Ministérios, movimentos e serviços da Arquidiocese, e alguns grupos de jovens. Segundo o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, os tapetes tradicionais nesta festa, manifestam a devoção do povo que o confecciona para que Jesus passe por eles, da mesma forma como o povo estendia suas vestes e seus Ramos na entrada de Jesus em Jerusalém na Semana Santa. “Os símbolos e desenhos que preenchem os vários metros de tapete, recordam sempre elementos da fé católica que, em seu simbolismo, catequizam e falam da fé do povo”, destaca.

Para ele, essa iniciativa da confecção dos tapetes faz com que a comunidade, os fiéis, possam manifestar, através de sua piedade, o louvor, a veneração e a adoração a Jesus Cristo na Eucaristia. Durante toda a manhã os fiéis presentes na montagem e confecção das artes, também realizam animação com músicas e oração para preencher diversos quadros com temáticas religiosas feitas de serragem, borra de café, sal e outros materiais. A tapeçaria completa, vai receber na procissão, o Santíssimo Sacramento levado pelo Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

De tarde haverá um mutirão de confissões com diversos padres disponíveis na tenda montada atrás do palco onde será celebrada a Santa Missa. A procissão de entrada da Celebração começa às 16h45, em direção ao palco, contando com a participação dos seminaristas, todo o clero e os bispos sob a presidência do Arcebispo.

O arcebispo explica que na fé católica, a Solenidade de Corpus Christi tem singular importância, pois nela se recorda, celebra e venera a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. “Esta festa é uma manifestação pública daquilo que os católicos vivenciam durante todo o ano: o encontro com Jesus na Eucaristia”. Então, a celebração recorda a instituição da Eucaristia pelo próprio Jesus na Última Ceia, e os fiéis realizam missas e procissões mostrando ao mundo sua fé no salvador.

Alterações no trânsito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) planejou para esta quinta-feira, interdições nas vias da Esplanada dos Ministérios. A começar pelos acessos ao estacionamento da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que seriam fechados no dia anterior, às 23h59. Três faixas das vias N1 e S1, no Eixo Monumental, também seriam bloqueadas no mesmo horário. Ao longo do dia, agentes do Detran vão estar em três locais para auxiliar a travessia de pedestres, na Via S1, em frente à Catedral, na N1, perto do Bloco K e na alça leste da Rodoviária do Plano Piloto, perto do Sesi Lab. No momento da procissão, a Polícia Militar do DF fechará as vias S1 e N1.