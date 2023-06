Dia da Mulher contará com assistência jurídica e psicossocial

O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (05), das 8h às 17h, no maior núcleo da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte

A segunda edição do projeto Dia da Mulher, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), terá assistência jurídica e psicossocial, além de exames médicos gratuitos. A expectativa é atender 200 mulheres.

O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (05), das 8h às 17h, no maior núcleo da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, Edifício Rossi Esplanada Business, Quadra 1, Conjunto G, na Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

A ação ocorre toda primeira segunda-feira do mês e é uma parceria da defensoria com a Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, reforça que o intuito da segunda edição do Dia da Mulher é reunir diversos serviços para atender mulheres vulneráveis, desempenhando um papel crucial na promoção da igualdade de gênero, na proteção dos direitos das mulheres e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “A iniciativa é fundamental para combater as desigualdades e as diversas formas de discriminação, permitindo que esse público vulnerável alcance seu pleno potencial e exerça seus direitos”, justificou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, defende a importância da iniciativa para o cuidado e a orientação das mulheres do DF. “É fundamental para continuarmos no combate à violência de gênero, uma vez que a mulher, quando conhece seus direitos e desenvolve sua autonomia financeira, consegue se libertar do ciclo de violência em que se encontra”, destacou.

Serviços

Nesta segunda-feira, serão oferecidos diversos serviços gratuitos para acolher e levar cidadania a essa parcela da sociedade que não tem as necessidades mínimas atendidas. Entre eles, destacam-se atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, exames de DNA, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem, realização de mamografias e exames citopatológicos, inserção de DIU e atendimentos odontológicos.

Além disso, o Senac fará o cadastro no Programa Senac de Gratuidade (PSG) e a Sedes/DF, por sua vez, prestará serviços socioassistenciais por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Haverá também pontos de atendimento da Codhab, que atuará na regularização e na inscrição das mulheres em questões habitacionais, e da Secretaria da Mulher, com orientação e palestras, além da distribuição de kits e do acolhimento de vítimas de violência doméstica.

É importante lembrar que os serviços do Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) de Atendimentos Iniciais de Brasília não são mais prestados no Nuclão. Desde o início de maio, o núcleo funciona no Espaço Conciliar, na 909 Norte.

Dia da Mulher

Na primeira edição do Dia da Mulher, foram atendidas cerca de 500 mulheres. Suellen de Carvalho Szervinsk, de 41 anos, foi uma das pessoas que procurou a DPDF na ocasião. Ela não tinha o registro do pai na certidão de nascimento e desejava fazer um exame de DNA para confirmar a sua história. “Eu sempre quis fazer o teste, mas a esposa do meu pai não aceitava. Na semana em que ele faleceu, tive a oportunidade de conhecer esse serviço oferecido pela Defensoria Pública”, contou Suellen.

“Fizemos uma reconstrução por meio do sangue dos meus tios e da minha avó paterna. Foi tudo muito rápido, o evento foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer”, finalizou. Hoje, Suellen está com o resultado do exame de DNA em mãos e já deu entrada no processo para colocar o nome do pai em seus documentos.