Dia da Advocacia Trabalhista será comemorado em 20 de junho

O Dia da Advocacia Trabalhista será comemorado no Distrito Federal em 20 de junho. A iniciativa, do deputado Ricardo Vale (PT), foi aprovada pela Câmara Legislativa nesta terça-feira (28). Além de instituir a data comemorativa, o PL inclui a comemoração no Calendário Oficial de Eventos do DF.

Regina Santos

Na sessão deliberativa de hoje, os deputados distritais também aprovaram, em turno único, a concessão do título de Cidadã Honorária de Brasília post mortem à repórter fotográfica Regina Santos. O projeto de decreto legislativo nº 97/2024, que estabelece a homenagem, foi apresentado por Chico Vigilante (PT).

José de Anchieta

Em primeiro turno, os parlamentares aprovaram o projeto de lei nº 967/2024, de autoria do deputado João Cardoso (Avante) que altera a denominação da rua Felipe Silva, no Paranoá, para Rua São José de Anchieta.

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF