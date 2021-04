DF vai criar ponto noturno de vacinação contra a covid-19

Em parceria com as Forças Armadas, ponto será instalado na Praça dos Cristais, no SMU

O Distrito Federal, em parceria com as Forças Armadas, vai abrir um novo ponto de vacinação contra a covid-19. Este será diferente: vai funcionar das 18h às 23h. Será o primeiro ponto de imunização que funciona à noite na capital. Os demais funcionam até, no máximo, às 18h. O ponto será instalado na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU), e estará em funcionamento a partir da próxima segunda-feira (3). Os profissionais atenderão somente na modalidade drive-thru. Serão aplicadas tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina. "Nesse momento tão sensível que estamos vivendo, é muito importante contar com os parceiros nas atividades relacionadas ao combate à covid-19", destaca o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero Martins, que agradeceu o apoio das Forças Armadas no processo de imunização da população do DF. "Esse ponto de vacinação, coordenado pelo Exército, é um grande ganho para a população do DF, pois será estratégico, e tenho certeza que terá uma boa aceitação, pelo horário de funcionamento diferenciado", conclui o subsecretário. Atualmente, podem se vacinar pessoas de 60 anos ou mais e profissionais de saúde. O GDF abriu nesta sexta (30) o agendamento para cidadãos com comorbidades. Eles também poderão escolher o novo ponto de imunização quando forem marcar a data da vacinação.