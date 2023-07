DF terá vacinação para humanos e pets neste sábado

Para saber os horários de funcionamento e endereços completos dos locais de vacinação, basta acessar o site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

Neste sábado (8), será realizado um amplo dia de vacinação para toda a família, incluindo os animais de estimação. Serão disponibilizados 18 locais de atendimento, oferecendo vacinas contra a COVID-19, gripe e outras doenças. A campanha abrangerá desde bebês a partir dos seis meses até idosos, abrangendo também adultos, adolescentes e crianças.

No caso dos pets, a campanha antirrábica prossegue neste sábado com 45 locais de atendimento, sendo exclusiva para cães e gatos. A orientação é levar todos os animais com mais de três meses, inclusive as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Também é importante usar coleira, focinheira ou caixa de transporte.

No domingo (9), não haverá vacinação nem para humanos nem para animais. Porém, de segunda a sexta-feira, a SES-DF conta com locais de vacinação para atendimento.

Com informações da SES-DF