DF terá 20 locais de vacinação neste sábado (21)

A lista completa dos endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF)

Sábado (21) é dia de vacinação no Distrito Federal. Haverá pontos de atendimento no Plano Piloto, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama, Santa Maria, Itapoã, Sobradinho e Sobradinho II. A lista completa dos endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Além dos imunizantes contra gripe e covid-19, os locais também irão atualizar a caderneta de vacinação, com doses previstas conforme cada faixa etária. Recomenda-se levar documento de identificação e, se possível, os registros das vacinas já recebidas. Será possível ainda tomar mais de um imunizante no mesmo dia.

Em Brazlândia, uma equipe da SES-DF irá realizar mais uma edição do Carro da Vacina. O veículo vai percorrer ruas das quadras 1, 2 e 4 do Setor Sul, das 8h às 17h. A bordo estarão todos os imunizantes previstos no calendário de vacinação, com exceção da BCG.

Não haverá imunização no domingo (22). Na segunda-feira (23), a rede de unidades básicas de saúde (UBSs) reabre com mais de 100 salas de vacinação disponíveis.

*Com informações da Agência Brasília