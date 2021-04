DF tem apenas 16 leitos de UTI adulto para covid-19 disponíveis

Números são referentes à rede pública. Nos hospitais privados, a situação é ainda mais grave. 334 pessoas precisam de leitos

A rede pública do Distrito Federal tem, atualmente, 16 leitos de UTI para pacientes adultos com covid-19. A taxa de ocupação é de 94,81%.

Dos 16 leitos adultos, 10 são do hospital de campanha da Polícia Militar (PMDF), cinco do Hospital de Base e um do Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Além destes 16, há quatro leitos pediátricos no Hospital da Criança e um neonatal no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A atualização mais recente foi publicada às 8h10 desta sexta-feira (2).

Já na rede particular, a taxa de ocupação é ainda mais alta: 99,29%. Há apenas três leitos disponíveis, sendo dois no Hospital São Francisco, em Ceilândia, e um no Maria Auxiliadora, no Gama.

Fila

Enquanto há apenas 16 leitos para UTI covid disponíveis, 258 pacientes com suspeita ou confirmação da doença esperam por uma vaga. Há ainda 77 cidadãos sem covid que também precisam de um leito e estão na fila. O número total é de 334 pessoas. A última atualização foi publicada às 8h15.

Casos de covid

O DF registrou nas últimas 24 horas, 1.318 novos casos de covid-19 e 121 óbitos em virtude da doença. Desde o início da pandemia, 345.682 pessoas já foram infectadas na capital. O número de mortes já chega a 6.150.