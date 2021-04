Covid: DF apresenta 1.318 novos casos e 121 óbitos notificados

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 395, a região administrativa com mais casos confirmados é Ceilândia (37.390)

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.318 novos diagnósticos de covid-19 e 121 óbitos. O índice de falecimentos representa as 10 mortes que aconteceram de quarta para quinta-feira, além de casos que ainda aguardavam confirmação.

Desde o início da pandemia, 345.682 pessoas já foram infectados na capital e, nesta quinta-feira (1º), 15.107 casos ainda estão ativos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 395, divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, as regiões administrativas com mais casos confirmados são Ceilândia (37.390), Plano Piloto (33.095) e Taguatinga (27.765).

Do total de casos confirmados, 6.150 (1,8%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 324.425 (93,9%) estão recuperados. Quanto ao total de óbitos, 5.632 eram moradores do DF e 518 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 303.098 (87,7%) residem no DF e 26.168 (10,6%) moram em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF