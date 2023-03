DF tem 88 vagas de emprego nesta quinta-feira (16)

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, mas não precisa de experiência profissional

Boa oportunidade para quem procura um emprego: as agências do trabalhador oferecem 88 vagas nesta quinta-feira (16). As oportunidades com mais chances são para auxiliar de limpeza e operador de caixa em Taguatinga, com 15 vagas cada uma. O salário da primeira é de R$ 1.308, mais benefícios. A escolaridade exigida é o nível fundamental completo e não há exigência de comprovação de experiência profissional. Para o segundo cargo, o salário é de R$ 1.323, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, mas não precisa de experiência profissional. Ambas são destinadas para pessoas com deficiência (PcDs).

A região administrativa do Gama também se destaca com dez oportunidades para vendedor pracista, com salário de R$ 1.302, mais benefícios. É preciso ter ensino médio completo, sem comprovação de experiência profissional. Há, ainda, oportunidades nesta profissão em Santa Maria, com salário de R$ 3 mil e benefícios. Não é preciso ter experiência comprovada, mas há exigência de ensino médio completo.

Quem tem o ensino médio completo e é técnico em fibras ópticas pode concorrer a uma das quatro vagas em Águas Claras. O salário é de R$ 1.500, mais benefícios, sem a necessidade de comprovar experiência profissional.

Quem mora ou quer trabalhar na Ceilândia Norte e tem ensino fundamental completo, há duas chances para atendente de balcão, com salário de R$ 1.400 e benefícios. Não é preciso comprovar experiência profissional.

Há também vagas para acabador de mármore e granito (1), analista de marketing (1), atendente de balcão (2), auxiliares administrativo (1), de contabilidade (1) e de cozinha (3), carpinteiro (1), bombeiro hidráulico (1), chefe de serviço financeiro (2), churrasqueiro (1), cozinheiro de restaurante (2), especialista em engenharia química (1), entre outras.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília