DF tem 390 vagas para quem está à procura de trabalho

Grande parte das oportunidades está no Plano Piloto, com destaque para a região da Asa Sul, que oferta 223 cargos em áreas diversas

Nesta terça-feira (25), as agências do trabalhador disponibilizam 390 vagas para quem está à procura de trabalho. Grande parte das oportunidades está no Plano Piloto, com destaque para a região da Asa Sul, que oferta 223 cargos em áreas diversas.

Em serviços de construção, há 30 vagas para pedreiro, 25 para ladrilheiro, 35 para instalador de canos e 30 para bombeiro hidráulico. Também há espaços em outras áreas, como fiscal de prevenção de perdas, com 30 oportunidades, e 25 para atendente de lanchonete.

Uma vaga para desenvolvedor de TI no Guará oferece salário de R$ 3 mil, mais benefícios. Em outras regiões, como a Granja do Torto, há seis oportunidades como auxiliar de linha de produção e mais seis de auxiliar de técnico de controle de qualidade. Na região, também estão disponíveis quatro vagas como desossador, ganhando um salário de R$ 2 mil.

No Lago Norte, dez vagas de cumim oferecem um pagamento de R$ 1.406,16 para quem tem o ensino fundamental completo. Na Asa Norte, são quatro oportunidades na mesma área e com o mesmo salário, porém com exigência do ensino médio completo. Na Asa Norte, contratam-se dez empacotadores à mão, com um salário de R$ 1.302.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, que funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília