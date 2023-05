DF tem 179 vagas de emprego disponíveis

Para quem procura vagas de emprego no Parque Estrela Dalva IV, há 15 vagas para motorista carreteiro, ofertando um salário de R$ 1.660

Nesta quarta-feira (3), 179 vagas de emprego estão disponíveis pelas agências do trabalhador. Entre as funções, 33 são para auxiliar de produção em Planaltina, com salário de R$ 1.476. Ainda na região, há duas vagas para empregado doméstico nos serviços gerais e uma, exclusiva para pessoa com deficiência, para atuar como operador de empilhadeira.

O Guará também se destaca com nove vagas para pessoas com deficiência: cinco na função de pedreiro de fachada, duas como servente de obra e outras duas para vigia. Ainda na região, há dez oportunidades para carpinteiro, além de 14 para repositor de mercadoria.

Já para quem procura algo em Taguatinga, há 14 vagas de açougueiro abertas na região.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, que funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília