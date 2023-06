DF tem 171 vagas de emprego abertas nesta sexta (23)

Das 171 vagas disponibilizadas nas agências do trabalhador, 41 são para a RA, sendo 30 para a Asa Sul e 11 para a Asa Norte

O Plano Piloto é a região administrativa com mais oportunidades de emprego nesta sexta-feira (23). Das 171 vagas disponibilizadas nas agências do trabalhador, 41 são para a RA, sendo 30 para a Asa Sul e 11 para a Asa Norte.

As profissões de pedreiro (10) e barman (2) têm os salários de R$ 2.200, na Asa Sul. Os ofícios de cumim (2), copeiro (2), fiscal de loja (1), atendente balconista (2) e operador de caixa (4) ganham entre R$ 1.320 e R$ 1.586, mais benefícios. Para pessoa com deficiência (PcD), ainda nessas localidades, há uma colocação para auxiliar de pedreiro com o pagamento de R$ 1.438. É exigida experiência para esse cargo.

Na área alimentícia, ajudante de cozinha (2) e auxiliar de confeitaria (2) trabalham pela bonificação de R$ 1.431,33 e R$ 1.384, respectivamente. Confeiteiro (1), na Asa Norte, ganha R$ 1.745,47. Na região, também, há vagas para atendente de lanchonete (4), com salário de R$ 1.400, e auxiliar em saúde bucal (1), por R$ 1.570. Estão contratando garçons nas asas Sul (2) e Norte (5), por R$ 1.403,95 e R$ 1.494,97, respectivamente.

Ceilândia também traz muitas oportunidades, são 38 no total. Dessas, 30 chances para operador de telemarketing ativo e receptivo recebem R$ 1.320. Não é preciso experiência. Por R$ 2 mil, há uma vaga para operador de guindaste móvel. As ofertas para motorista de automóveis (2), vendedor pracista (1) e ajudante de obras (4) têm salários entre R$ 1.320 e R$ 1.442,53.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília