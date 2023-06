DF tem 126 oportunidades de emprego disponíveis nesta terça

Há chances de estágios em pedagogia (6), para trabalhar em Sobradinho; e na Asa Norte, para o cargo de telemarketing (1), destinada a estudantes de turismo

Está em busca do primeiro emprego? Nesta terça-feira (20), as agências do trabalhador estão com 126 oportunidades que não exigem experiência. Ao todo, o dia traz 205 chances, com salários de R$ 1.320 a R$ 2.500, mais benefícios.

Destinadas a pessoas com deficiência (PcD), há 30 vagas. Para empacotador a mão, com salário de R$ 1.320, há chances em Planaltina (2), Águas Claras (4), Sobradinho (2) e Gama (2). Para repositor de mercadoria, com gratificação entre R$ 1.432 e R$ 1.443, as vagas estão distribuídas em Ceilândia Norte (6), Setor de Desenvolvimento (2), Recanto das Emas (8) e Valparaíso (3). Ainda para PcD, em Samambaia, o cargo para servente de obras (1) paga R$ 1.438.

A terça-feira traz outras 89 oportunidades para profissionais sem experiência. Na Asa Norte, o ofício de confeiteiro (1) paga R$ 1.745,47 e o de padeiro (1), R$ 1.586,88. Costureira em geral (2), no Guará I, recebe mensalmente R$ 1.750. No Guará II, montador instalador de acessórios recebe R$ 1.500.

Contratam-se, por R$ 1.400, técnico em atendimento e vendas (2), no Lago Sul; trabalhador da avicultura de postura (8), no Recanto das Emas; e estoquista (1), em Ceilândia Norte. Repositor de mercadoria (20), em Taguatinga Norte, e açougueiro (20), em Ceilândia Norte, recebem R$ 1.442,53.

Pela remuneração mensal de R$ 1.320, há vaga para secretário executivo (1), no Gama, e vendedor pracista (1), em Ceilândia Sul. Em Taguatinga Norte, o cargo de operador de caixa (20) recebe R$ 1.442,23 e vendedor de porta em porta (10), em Planaltina, R$ 1.420.

Há chances de estágios em pedagogia (6), para trabalhar em Sobradinho; e na Asa Norte, para o cargo de telemarketing (1), destinada a estudantes de turismo.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília