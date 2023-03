DF tem 125 vagas disponíveis de emprego esta terça

O destaque é para a vaga de contador, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), com salário de R$ 7 mil, mais benefícios

A terça-feira (28) começa com 125 vagas disponíveis de emprego em várias regiões do Distrito Federal (DF). Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 7 mil, sendo a maioria com benefícios além da remuneração. Para conferir todas as oportunidades e se candidatar, basta que o interessado cadastre o currículo no aplicativo Sine Fácil ou vá a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

O destaque é para a vaga de contador, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), com salário de R$ 7 mil, mais benefícios. A exigência, para esta oportunidade, é formação em Ciências Contábeis e com experiência comprovada na área.

Outra oportunidade é para supervisor de vendas comercial, no Guará, com salário de R$ 4 mil, mais benefícios. Para se candidatar, é necessário que o empregado tenha ensino superior completo em Gestão Comercial.

Além disso, há outras 25 vagas de recepcionista atendente, no Guará, com remuneração de R$ 2.091 mais benefícios, cuja formação necessária é de ensino médio completo. Há também 10 vagas disponíveis para garçom, no Lago Norte, com remuneração de R$ 1.413,67, mais benefícios; e 15 vagas para vendedor pracista, na Asa Sul, com salário de R$ 1.850, mais benefícios.

A recomendação é que, mesmo que nenhuma das chances seja atraente ao candidato, o cadastro seja feito em uma das agências do trabalhador ou no aplicativo Sine Fácil para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).