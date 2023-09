DF se destaca em ranking nacional de segurança pública

Ferramenta visa oferecer ao setor público métricas já utilizadas no setor privado para apoiar líderes públicos em tomadas de decisões

O Distrito Federal ficou em segundo lugar no Ranking de Competitividade dos Estados no quesito segurança pública. Criado pelo Centro de Liderança Política (CPL) para auxiliar gestores públicos, a ferramenta tem como objetivo oferecer ao setor público métricas já utilizadas no setor privado, para nortear e avaliar ações no âmbito da sustentabilidade e apoiar os líderes públicos brasileiros na tomada de decisões.

De acordo com a pesquisa, a área da segurança é o pilar que recebe o maior peso – 12,7% – entre os demais nove temas, que são educação, solidez fiscal, infraestrutura, capital humano, inovação, sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública, inovação, sustentabilidade social e potencial de mercado. Em todos os quesitos o DF foi destaque, sendo o primeiro colocado no Centro Oeste.

“A segurança pública tem impacto importante em todos os setores e na vida da população. Os dados mensuram a quantidade de homicídios e crimes contra o patrimônio de 2022, ano em que tivemos o menor número de homicídios em 46 anos”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

O investimento em tecnologia, estratégia de atuação e trabalho integrado são alguns dos pontos que motivaram a classificação do DF, como explica Avelar. “Este é um trabalho realizado de forma integral, ou seja, com a participação de diferentes setores, articulação com a sociedade civil e atuação conjugada entre órgãos e entidades governamentais e não governamentais. O objetivo é promover resultados diretos e indiretos para que a criminalidade seja reduzida e possamos melhorar cada vez mais nossos índices e aumentar a sensação de segurança. Toda a sociedade do DF ganha com isso”, finaliza o secretário.

Agência Brasília