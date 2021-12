DF registra mais dois casos da Ômicron

Os infectados são um homem, com idade entre 20 e 29 anos, e uma mulher, com 30 a 39 anos, e apresentam sintomas leves

O Distrito Federal registrou mais dois casos da variante Ômicron da covid-19. De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), ambos passam bem.

Os infectados são um homem, com idade entre 20 e 29 anos, e uma mulher, com 30 a 39 anos, e apresentam sintomas leves. Segundo a Secretaria de Saúde, os dois tem o ciclo vacinal completo com a Pfizer e seguem em isolamento.

Ainda de acordo com a secretaria, os dois são um casal que chegou a Brasília em um voo direto de Cancún na última segunda-feira (13). “Os dois ingressaram no DF com teste negativo e a mulher fez novo exame, ainda na manhã de segunda-feira, cujo resultado foi positivo para Covid-19”, explicou.

“O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde-DF (Cievs-DF) foi acionado pelos viajantes e coletou o teste PCR dos dois. As amostras foram sequenciadas pelo Lacen-DF e o resultado foi divulgado no fim da manhã desta sexta-feira. As amostras sequenciadas pelo Lacen-DF foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, referência pelo Ministério da Saúde, para validação”, continuou.

Com os novos casos, o número total na capital chega a quatro pessoas. Os dois primeiros pacientes, que chegaram de uma viagem da África do Sul, já estão curados. Além desses, a secretaria ainda monitora uma outra pessoa que teria vindo do Canadá e feito uma conexão no Panamá.

Assim como nos dois primeiros casos, o Cievs irá monitorar as pessoas que se sentaram próximas ao casal durante o voo. A lista está sendo elaborado pelo Ministério da Saúde.