DF registra chuva em várias regiões nesta sexta-feira

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o período das chuvas só começará mesmo na segunda quinzena de outubro

Pancadas de chuva foram relatadas por diversos brasilienses através das redes sociais nesta sexta-feira (24), que chegou até a ser Trending Topics do Twitter. Foram registrados temporais ao menos na Asa Sul, Asa Norte e no Jardim Botânico. A última vez que choveu na capital foi no dia 30 de agosto.

