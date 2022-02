DF registra 922 novos casos de covid e 7 óbitos em 24h

Segundo a Secretaria de Saúde, foram notificadas a morte de seis mulheres e um homem. Dentre os óbitos, dois eram do Estado de Goiás

Nesta segunda-feira (28), o Distrito Federal registrou 922 casos de covid-19 e 7 mortes em decorrência das complicações da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, foram notificadas a morte de seis mulheres e um homem. Dentre os óbitos, dois eram do Estado de Goiás. Entre os 7, seis apresentavam comorbidades. Porém, as notificações fazem referência a mortes que aconteceram em dias anteriores, mas que foram registradas apenas hoje.

Atualmente, observa-se a taxa de transmissão da doença em 0,68. Essa taxa representa a desaceleração da transmissão na região. Quando registrada acima de 1, a taxa indica que a pandemia está avançando.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (67.803), Plano Piloto (78.674 ) e Taguatinga (51.973). A maior taxa de mortalidade é em Santa Maria (471), com 2,6%.

Os dados ainda mostram que, do total de mortes, 5 eram residentes do Distrito Federal e os outros dois do Goiás.