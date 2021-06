DF recebe mais 30.400 doses de vacina nesta sexta (18)

De acordo com o governador do DF, Ibaneis Rocha, às 12H será aberto o agendamento para ampliar a vacinação da faixa etária, que atenderá agora a população acima de 49 anos

Na manhã desta sexta-feira (18), a Secretaria de Saúde do DF recebeu mais 30.400 doses da vacina contra a Covid da Pfizer e receberá a tarde 22.600 doses da CoronaVac, esta última virá para ser dividida em D1 E D2.

De acordo com o governador do DF, Ibaneis Rocha, às 12H será aberto o agendamento para ampliar a vacinação da faixa etária, que atenderá agora a população acima de 49 anos. O mandatário lembrou também que, às 15H, as pessoas com comorbidades também poderão agendar.

Ibaneis Rocha comunicou que serão 32 mil doses para a faixa etária de 49 anos; 4 mil doses para comorbidades; 2,6 mil para força de segurança. “O restante fica para a perda técnica. A secretaria de saúde aguarda ainda a listagem dos vigilantes, garis e bancários para dar início posteriormente na vacinação deles”, afirmou o governador.