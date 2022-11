DF recebe feira gratuita para gestantes e crianças

Projeto Conecta+ Gestantes e Crianças acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro com oficinas e programação infantil

Na correria do dia-a-dia, nada melhor do que um espaço para reunir todas as necessidades de mães, bebês e crianças em um só lugar. O Conecta+ Gestantes e Crianças é uma feira gratuita com atrações e atividades voltadas para o público interessado e acontece entre os dias 01 e 04/12, das 10h às 18h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Entre as principais atividades estão exposição de produtos, contação de histórias, apresentações artísticas, teatro infantil e assistência pré e pós natal.

Os participantes vão contar com palestras e oficinas para mães e empreendedores do ramo. Os temas variam desde marketing digital, fotografia, enfermagem obstétrica, até prevenção e manejo de hemorragia pós parto, primeiros socorros em crianças e orientação nutricional para mães e recém nascidos. A saúde da mulher e exercícios físicos para gestantes também serão temas de destaque.

Workshop para empreendedores

No mesmo local da feira, nos dias 05 e 06/12, o espaço estará aberto para empreendedores do segmento expandirem seus conhecimentos com atividades que acontecem das 8h às 18h.

Para participar dos workshops é preciso fazer inscrição no site (http://conectamaisbsb.com.br) e garantir a vaga e o certificado de participação.

Entre as atividades, estão workshop sobre técnicas de atendimento e vendas para lojas de roupas, desenvolvimento físico para gestantes, dicas para abrir uma loja do zero e para faturar sem ter estoque.

Haverá transmissão dos jogos do Brasil com shows ao vivo e cervejas artesanais.

Serviço

Feira Conecta+ Gestantes e Crianças

Data: 01 a 04/11, das 10h às 18h

Local: estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Programação completa: Instagram @conectamaisbsb ou https://www.conectamaisbsb.com.br

Workshop para empreendedores do segmento gestante/infantil

Data: 05 e 06/12, das 8h às 18h

Local: estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Programação: Instagram @conectamaisbsb

Inscrições: https://www.conectamaisbsb.com.br