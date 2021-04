DF recebe doação de 22,4 mil testes de covid-19

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) foi quem realizou a doação humanitária

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) realizou a doação humanitária de 22,4 mil testes antígenos para detecção da covid-19 à Secretaria de Saúde do DF.

A Opas destacou na carta de doação, que os testes devem ser utilizados como estratégia de enfrentamento à pandemia, na investigação de casos de covid-19. A doação foi entregue na Farmácia Central da Secretaria de Saúde, localizada no Parque de Apoio. Todos os testes já foram distribuídos para as sete superintendências de saúde.

“Essa doação, no atual momento da pandemia é de extrema importância, pois são testes antígenos. Então, conseguimos diagnosticar pessoas com Covid-19 no início da doença e mais rápido que o teste RT-PCR”, explica o subsecretário de Logística em Saúde, Arthur Siqueira.

Teste antígeno

O teste de antígeno é um exame imunológico rápido, que avalia a proteína viral do SARS-CoV-2 no organismo. O resultado poderá diagnosticar infecção viral atual, mas não detectar os anticorpos adquiridos.

Sua utilização está indicada nos primeiros 7 dias de sintomas, e sua sensibilidade é mais elevada do primeiro até o terceiro dia de sintomas. O teste de antígeno é coletado diretamente com amostras de swab (cotonete) de nasofaringe. O resultado demora uma média de 30 minutos para sair.

Em pacientes com carga viral elevada (o que costuma ocorrer na fase pré-sintomática, 1-3 dias antes dos sintomas, e na fase sintomática inicial, até o 5º-7º dia da doença) a sensibilidade é superior a 90% quando comparada ao teste de RT-PCR.

As informações são da Agência Brasília