Governador Ibaneis Rocha respira aliviado com saldo das manifestações

O balanço das forças de segurança é de que a manifestação foi tranquila

“Graças a Deus e a nossas forças de segurança tudo correu bem”. Com essa frase o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, resumiu o 7 de setembro na capital do país. O evento que reuniu pessoas de todo o Brasil na Esplanada dos Ministérios demandou a elaboração de um forte e complexo esquema de segurança, que ao mesmo tempo oferecesse segurança à população e aos visitantes e permitisse a livre manifestação, como prevê a Constituição Federal. Para fazer a segurança da Esplanada foram destacados cinco mil policiais das forças de segurança do DF.

Embora houvesse a preocupação de que não seria feita a revista dos manifestantes na Esplanada, devido ao fato de o espaço ter sido liberado na noite de segunda-feira para as manifestações, nota distribuída pela Secretaria de Segurança ressaltou que as revistas foram realizadas “em pontos estratégicos, em locais pré-determinados para os manifestantes pró e contra o governo”. O grupo que fez uma manifestação contra Bolsonaro reuniu-se em frente à Torre de TV, a poucos quilômetros da Esplanada. Não foram muitos os momentos de tensão durante o evento. Um deles foi quando a PM usou spray de pimenta para conter apoiadores do presidente que insistiam em passar pelo bloqueio montado e seguir rumo à Praça dos Três Poderes. Os manifestantes chegaram a derrubar as grades usadas para isolar o local.

Logo após o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), a Secretaria de Segurança divulgou nota com um balanço das manifestações. Na nota foi informado que uma pessoa foi detida pela PMDF, na Esplanada, por porte de drogas e de quatro celulares. Ela foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. A ocorrência encontra-se em andamento. Outro flagrante foi de outra pessoa autuada, próximo ao Ministério da Economia, por porte de drogas e de arma branca. A pessoa assinou termo de compromisso e foi liberada.

Os dois principais momentos da manifestação na Esplanada ocorreram quando o presidente Bolsonaro sobrevoou o local a bordo de helicóptero das Forças Armadas e durante o seu discurso. Assim que presidente deixou o espaço para embarcar para São Paulo, onde participaria de outro evento Avenida Paulista, os seus seguidores também foram embora.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência grave. O principal trabalho da Força durante o dia de ontem foi o combate a focos de incêndio, devido à seca intensa que atinge o Centro-Oeste. Foram verificadas ocorrências próximas no cerrado, no Itapoã e em Taguatinga, nas proximidades do Cerejão.

Hospitais

Embora o secretário de Saúde, general Manuel Pafiadache, tenha montado um esquema para atender eventuais ocorrências no 7 de setembro, a Secretaria informou, ao longo do dia, que não foi notificado nenhum atendimento de manifestante.