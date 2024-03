DF quer modernizar parques infantis

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) prepara licitação para substituição de parquinhos infantis em todo o Distrito Federal. A previsão é que o certame seja realizado durante este ano, até meados do segundo semestre. O principal objetivo é trocar estruturas degradas, que coloquem a população em risco e demandem frequentes manutenções.

Os equipamentos existentes nas regiões administrativas não seguem um padrão, uma vez que foram instalados por meio de contratações diretas das administrações das cidades. Dessa forma, reparos e manutenções tornam-se mais difíceis, já que há peças específicas para cada caso.

Geralmente, a responsabilidade pela manutenção e preservação dos parquinhos é das próprias administrações. Esse trabalho tem um significativo incentivo com a destinação de emendas parlamentares. Assim, os representantes da população na Câmara Legislativa do DF exercem um importante papel, possibilitando a rápida substituição dos equipamentos retirados.

A Novacap atua, principalmente, em serviços específicos, como pequenos reparos, capina e limpeza das áreas – tarefas essenciais para prevenir o acúmulo de entulho e mato alto, o que proporciona a proliferação de vetores como ratos, baratas e escorpiões.

Do processo de preparação da licitação até a instalação dos novos parquinhos, com o objetivo de garantir a segurança das crianças e demais frequentadores, as estruturas que oferecem riscos serão gradativamente retiradas, dando espaço para novos equipamentos.

