DF: pessoas com 66 anos serão vacinadas a partir de sábado (3)

O início da vacinação desse novo grupo só foi possível após a chegada de um novo lote de vacinas enviados pelo governo federal

Mais uma faixa etária do grupo prioritário de idosos começa a ser vacinada a partir deste sábado (3). Pessoas com mais de 66 anos serão contempladas nessa fase de imunização. O início da vacinação desse novo grupo só foi possível após a chegada de um novo lote de vacinas enviado pelo governo federal.

Pelo Twitter, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que quase 13% da população da capital já está vacinada contra a Covid. “Proporcionalmente, o Distrito Federal é o que mais vacina no País! Ainda para esta semana, estamos esperando 100 mil doses do PNI para aplicação das segundas doses”, escreveu o mandatário.

Covid no DF

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 394, o Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.253 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, a contaminação já atingiu 344.364 pessoas na capital e, até quarta-feira (31), a capital candanga possui 15.209 casos estão ativos.

Do total de 344.364 mil casos, 6.029 (1,8%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 323.126 (93,8%) estão recuperados. Do total de óbitos, 5.515 eram moradores do DF e 514 de outros estados.

As cidades com mais confimações são Ceilândia (37.176), Plano Piloto (32.972) e Taguatinga (27.624). Nas últimas 24 horas foram registrados 11 óbitos. Além disso, 117 mortes que aguardavam por confirmação foram contabilizadas ontem.

Distribuição de vacinas no Brasil

O Ministério da Saúde coordena nesta semana a maior distribuição de vacinas covid-19 de uma única vez desde o início da campanha nacional de vacinação. Serão enviadas para todo o Brasil um total de 9.128.000 milhões de doses – 8.400.000 milhões da Coronavac, do Instituto Butantan, e 728 mil da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Além dessas doses, está prevista a chegada, neste sábado, de 2,1 milhões de doses da Fiocruz, totalizando mais de 11 milhões.

A previsão é de que as entregas a todos os estados e Distrito Federal comecem nesta quinta-feira (1/4). De acordo com o 9º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), as doses serão destinadas para trabalhadores da saúde e para idosos de 65 a 79 anos. Também foi adiantada a vacinação de parte dos profissionais da força de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente de combate à pandemia.

UTIs lotadas

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos com Covid está em 97,94% nos hospitais públicos do Distrito Federal. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10 desta quinta-feira (1º), quatorze leitos estão vagos, mas apenas oito deles são para pacientes adultos.

Na rede privada de saúde, o índice segue em alta e consegue ser pior. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos com Covid em 99,77%. Isso porque só um leito está vago. Até o momento da publicação desta reportagem, 329 pessoas aguardam leito de UTI na capital.