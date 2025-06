DF participa de conferência internacional sobre água, em Portugal

A convite da Universidade de Lisboa, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) participou da Lisbon International Water Conference, realizada em Portugal, para apresentar o Programa Produtor de Água do Pipiripau, reconhecido como referência em gestão integrada de recursos hídricos no Brasil.

A apresentação foi conduzida pelo servidor Wendel Lopes, coordenador do projeto, e contou com o acompanhamento do presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro, e do ouvidor da Agência, Fernando Martins.

Raimundo Ribeiro destacou a importância de compartilhar experiências bem-sucedidas no campo da sustentabilidade hídrica. “As boas práticas merecem ser compartilhadas. Parabenizo nosso regulador Wendel pela excelência da apresentação e a Universidade de Lisboa por se propor a difundir essas experiências”, afirmou.

Já Fernando Martins ressaltou a articulação intersetorial como ponto central do sucesso do programa. “A articulação entre governo, produtores rurais e sociedade civil tem gerado resultados concretos na preservação ambiental e no uso sustentável da água, o que tem projetado o Distrito Federal como exemplo de boas práticas em sustentabilidade hídrica.”

Ao final, o expositor Wendel Lopes celebrou a oportunidade de levar o projeto para o cenário internacional. “É uma honra coordenar e apresentar este projeto inspirador, amplamente reconhecido no Brasil e no exterior como um exemplo concreto de boas práticas em sustentabilidade ambiental. Levar essa experiência para um espaço internacional fortalece nosso compromisso com a gestão responsável dos recursos hídricos”, destacou.

O Programa Produtor de Água do Pipiripau, desenvolvido em uma das principais bacias hidrográficas do Distrito Federal, busca promover ações de conservação do solo, recomposição da vegetação nativa e uso racional da água, unindo esforços de diversos setores para garantir a segurança hídrica e ambiental da região.

Com informações da Adasa