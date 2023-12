DF oferece opções de ecoturismo para divertir criançada de férias

Programação sustentável é destinada para todas as idades e oferta atividades de trilha, cachoeiras e educação ambiental

O Brasil é um dos países com maior potencial turístico em recursos naturais do mundo, mas se engana quem pensa que o Quadradinho não oferece nenhuma opção de ecoturismo. São diversos atrativos de parques naturais para turista nenhum botar defeito. Confira a seleção da Agência Brasília para curtir as férias da criançada em uma programação sustentável para todas as idades.

Filiados ao Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno (Ruraltur-DF), os equipamentos turísticos oferecem lazer completo que une educação ambiental a oficinas infantis. No Sítio Geranium, em Taguatinga, e no Sítio Pinheiros, em Brazlândia, a família pode desfrutar de trilhas, atividades pedagógicas, agrofloresta e meliponicultura.

O EcoBocaina Ecoturismo, em Formosa, oferece trilhas, cachoeiras e atividades ao ar livre, como rapel, e espaços para contemplação. Na mesma linha, a população tem a opção de visitar o Parque Ecológico Terraviva, em Brazlândia, que também dispõe de quedas d’águas, oficinas e imersão espiritual. Já o Solar Primavera, localizado às margens da DF-280, é um acampamento voltado para a área espiritual. O espaço oferece uma estrutura com auditórios e área de lazer.

“Para as férias, a população e os visitantes podem contar com diversas opções de lazer e aventura no Distrito Federal. No site da Secretaria de Turismo, é possível encontrar a coleção de rotas, que conta com dicas segmentadas para colaborar com a programação do recesso. Para aqueles que desejam uma programação sustentável, temos as rotas do Cerrado e a Viva Lago Oeste. Elas contemplam a natureza, com suas diversas cachoeiras e parques ecológicos, além de oferecerem opções gastronômicas e aventuras”, afirmou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

De acordo com o presidente do Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno (Ruraltur-DF), Fernando Mesquita, o ecoturismo é uma excelente opção para promover a conscientização sobre a sustentabilidade. “A experiência que é oferecida pelos equipamentos turísticos é totalmente diferente. A pessoa aprende coisas novas, ela muda de comportamento. Esse contato com a natureza vai procurar uma conexão com as memórias e trazer informações e conscientização sobre o meio ambiente”, pontuou.

Para conferir todas as informações sobre os equipamentos turísticos, acesse o site do Ruraltur-DF.

Com informações da Agência Brasília