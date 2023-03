DF oferece 82 vagas de emprego nesta quarta (15)

Ao todo, são 9 oportunidades com salários entre R$ 1,3 mil e R$ 2,2 mil e o total de 82 em diversas especialidades no dia

Se você busca uma vaga como mecânico ou tem interesse em trabalhar na área, as agências do trabalhador têm nesta quarta-feira (15) vagas abertas para a função. Ao todo, são 9 oportunidades com salários entre R$ 1,3 mil e R$ 2,2 mil e o total de 82 em diversas especialidades no dia.

São quatro vagas em Taguatinga, duas em Sobradinho e uma na Zona Industrial Guará, na Asa Norte e em Brazlândia. As oportunidades buscam pessoas com e sem experiência como mecânico.

Para quem tem curso superior, há quatro oportunidades para profissionais de marketing (1), administração (2) e engenharia química (1), com salários de até R$ 3,5 mil mais benefícios.

Estão abertas, também, 35 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), sendo 30 delas em Taguatinga, quatro para auxiliares de limpeza e cozinha, em Águas Claras e uma para servente de obras, no Pôr do Sol.

Confira essas e outras vagas disponíveis nas 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, os interessados podem ainda cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. O cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília