DF oferece 49 vagas para PcD nesta sexta (31)

As vagas são localizadas no Guará e direcionadas a pessoas com deficiência

O mês termina com 147 oportunidades de emprego disponíveis no mercado de trabalho nesta sexta-feira (31). Destas, 25 são para recepcionista atendente e cinco para auxiliar de limpeza. As vagas são localizadas no Guará e direcionadas a pessoas com deficiência.

Taguatinga Norte se destaca abrindo 20 posições de vendedor interno, com salário de R$ 1.400,00 – além de cinco vagas de vendedor pracista exclusivas para PcD. Já na área sul dessa região administrativa, há dez oportunidades para operador de caixa e outras dez também exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de fiscal de depósito.

No Riacho Fundo II, há disponibilidade de cinco vagas de garçom, com um pagamento de R$ 50,00/dia. Na mesma região, ofertando R$ 100,00/dia, há cinco vagas para cumim. Ainda na área de restaurantes, está aberta uma posição de cozinheiro na Asa Sul, com salário de R$ 2.000,00.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não se enquadre em nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jake Spies, da Agência Brasília