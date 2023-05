DF oferece 413 vagas de emprego para esta terça

O maior salário do dia é no valor de R$ 7 mil, mais benefícios: são duas vagas para mestre de obras no Núcleo Bandeirante

As agências do trabalhador estão com 413 vagas de emprego para esta terça-feira (23). Para cadastrar o currículo, o interessado deve ir pessoalmente a uma das 14 unidades, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, ou acessar o aplicativo Sine Fácil. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

O maior salário do dia é no valor de R$ 7 mil, mais benefícios: são duas vagas para mestre de obras no Núcleo Bandeirante. A segunda maior oferta do dia é de R$ 5 mil, na mesma RA, sendo uma vaga para chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio. Em ambos os casos, para se candidatar, basta ter o ensino médio completo e não é preciso experiência.

Com remuneração de R$ 4 mil, terceira maior do dia, há outra vaga no Núcleo Bandeirante, desta vez para instalador hidráulico. Neste caso, são exigidos nível médio e experiência dos candidatos.

Os açougues são os que mais estão contratando. São 53 vagas no total, distribuídas para estabelecimentos na Vila Planalto, Asa Sul, em Taguatinga, Recanto das Emas e no Guará. Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Outras profissões ainda oferecem 15 vagas ou mais: garçom (21), operador de caixa (25), repositor de mercadorias (25) e montador de estruturas metálicas (15). Para essas áreas os salários ficam entre R$ 1.320 e R$ 2.580, mais benefícios.

Além de receber os candidatos que buscam emprego, as agências do trabalhador também permitem que os empregadores que desejam utilizar o espaço para entrevistas cadastrem-se pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Alline Morais, da Agência Brasília