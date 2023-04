DF oferece 342 vagas de emprego nesta quarta

São duas oportunidades na Asa Sul com exigência de experiência e ensino superior completo em Secretariado Executivo

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 342 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (19). A maior remuneração é para o cargo de secretário bilíngue: R$ 5.300. São duas oportunidades na Asa Sul com exigência de experiência e ensino superior completo em Secretariado Executivo.

Outras oito vagas oferecem salários acima de R$ 3 mil. Destaque para a função de farmacêutico em atenção farmacêutica, com salário de R$ 5.040. São duas vagas para trabalhar em Sobradinho. É necessário ter experiência na função e ensino superior em Farmácia.

Na mesma região, há uma chance para mecânico de veículos. O empregador oferece R$ 3 mil como rendimento, cobra experiência, mas não exige escolaridade. Com o mesmo salário, só que para o cargo de Desenvolvedor de TI, tem duas vagas no Guará. Para concorrer é necessário ter o ensino superior completo em sistema de tecnologia, computação ou áreas correlatas e experiência. Na Asa Sul, estão contratando encarregado de obras. São três chances com ordenado também de R$ 3 mil.

Todas as vagas disponibilizadas pelas agências do trabalhador oferecem benefícios, além do salário. Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília