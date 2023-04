DF oferece 336 vagas de emprego nesta quinta (20)

Para conferir mais detalhes das oportunidades, basta acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet)

A véspera do feriado de 21 de abril pode trazer um emprego de presente para o brasiliense. As agências do trabalhador contam com 336 vagas disponíveis nesta quinta-feira (20). Os salários vão de R$ 1.302 a R$ 5.040.

Entre os destaques, estão 60 vagas para pedreiro e bombeiro hidráulico, na Asa Sul, com remuneração de R$ 2.103, mais benefícios; e 35 vagas para instalador de canos, também na Asa Sul, com salário de R$ 1.507, mais benefícios. Também há duas vagas para farmacêuticos, em Sobradinho, com salário de R$ 5.040, mais benefícios. Para se candidatar, o profissional deve ter ensino superior completo na área e experiência prévia.

Além disso, há 44 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) para trabalhar na Asa Norte e no Guará. Para conferir mais detalhes das oportunidades, basta acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 unidades das agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Sedet.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília