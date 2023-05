DF oferece 205 oportunidades de emprego nesta quarta

Das 205 oportunidades, 81 são para a área e contemplam açougueiros, vendedores e assistentes de vendas, atendentes e repositores

O comércio é um dos setores que mais estão com vagas abertas nas agências do trabalhador nesta quarta-feira (24). Das 205 oportunidades, 81 são para a área e contemplam açougueiros, vendedores e assistentes de vendas, atendentes e repositores. Os salários oferecidos ficam na faixa de R$ 1.377 a R$ 1,5 mil, mais benefícios.

A construção civil também está contratando. São quatro vagas para bombeiro hidráulico em Águas Claras, com salário de R$ 2.103,20; uma para eletricista no Guará, com remuneração de R$ 2,2 mil; mais uma para instalador hidráulico, que receberá, mensalmente, R$ 4 mil; três para pedreiros, com salários de R$ 2,5 mil e R$ 2.103, para trabalhar em Ceilândia e em Vicente Pires; e uma para pintor de parede, no Lago Sul, onde são oferecidos R$ 2.103 de remuneração.

Onze oportunidades são para trabalhar em residências: uma para caseiro no Lago Sul e o restante para empregado doméstico, para atuar na Asa Norte, Cruzeiro e Lago Sul. As remunerações oferecidas são de R$ 1.320, R$ 1.400 e R$ 1.420, mais benefícios. Apenas uma das vagas paga por dia, sendo o valor de R$ 150.

Para cadastrar o currículo, o interessado deve ir pessoalmente a uma das 14 unidades, de segunda a sexta, entre 8h e 17h, ou acessar o aplicativo Sine Fácil. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília