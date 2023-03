DF oferece 177 oportunidades de emprego nesta quinta (09)

Além dessas, há nove vagas para pedreiro, na Asa Norte e no Paranoá, com salários de R$ 2,1 mil, mais benefícios

As agências do trabalhador abrem as portas nesta quinta-feira (9) com 177 oportunidades de emprego. E os salários podem ser um bom atrativo para aqueles que estão em busca de uma recolocação no mercado, afinal, entre as vagas disponíveis, 25 delas oferecem remuneração acima de R$ 2 mil.

São seis vagas para atuar em Águas Claras, duas para auxiliar financeiro, com salários de R$ 2,5 mil, mais benefícios, e com exigência de curso superior completo em administração. Há também outras quatro oportunidades para técnico eletricista com salários de R$ 2,2 mil, mais benefícios, que não exigem experiência, basta ter o ensino médio completo.

Além dessas, há nove vagas para pedreiro, na Asa Norte e no Paranoá, com salários de R$ 2,1 mil, mais benefícios.

Confira essas e outras vagas disponíveis nas 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, os interessados podem ainda cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. O cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília