DF: Número de internações por Covid de crianças tem aumento

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou em entrevista coletiva que o número de crianças de 0 a 14 anos internadas por covid-19 no Distrito Federal teve um aumento de 17%.

Rocha ainda informou o índice de Transmissibilidade se manteve em 1,00. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38.

Atualmente, o DF tem 8.177 casos ativos de coronavírus e 18 pessoas na lista de espera para leitos de UTIs de covid. Porém, como o secretário explica, existem 33 leitos vagos e a lista apenas existe porque essas pessoas estão esperando o resultado dos exames para confirmar contaminação.

Vacinas

Segundo Rocha, os moradores de rua começarão a ser vacinados semana que vem, com, inicialmente, 2 mil doses separadas. Além deles, a imunização de educadores, pessoas com comorbidades e deficientes, pessoas como 58 anos ou mais, segurança pública, rodoviários e aeroportuários estão se imunizando na capital.

Já o secretário da Saúde, Osnei Okumoto, que também estava presente, 125 mil pessoas de outros estados se vacinaram no Distrito Federal, o que representaria cerca de 12% dos números.

O Distrito Federal receberá 36.200 novas doses do imunizante da Johnson & Johnson, a Janssen. Na terça-feira (08), foi informado que as vacinas chegarão perto do prazo de vencimento, que seria até 27 de junho.

Na quarta-feira (09), o Distrito Federal ainda recebeu mais 47.250 de doses da AstraZeneca, que, segundo a secretaria de Saúde, serão utilizadas como primeira dose.