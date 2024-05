DF Livre de Carcaças supera 2023 e alcança marca de 1.153 veículos recolhidos

A operação DF Livre de Carcaças reuniu, em pouco mais de quatro meses de atuação neste ano, o acumulado do ano passado inteiro, quando o número chegou a 1.132. O Gama recebeu a equipe integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) nesta terça-feira (28).

“Em maio, nós batemos a marca de 1.153 veículos em situação de abandono ou carcaças recolhidos só em 2024, e o trabalho continua. Hoje, vamos visitar 45 pontos no Gama. São locais repassados para nós pela administração regional ou ouvidoria. O intuito é fazer com que o proprietário venha e retire o veículo, mas quando isso não é feito nós o levamos para o depósito”, afirmou o coordenador do DF Livre de Carcaças, sargento Reinaldo Almeida.

A retirada dos veículos contribui para a redução dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Além das administrações regionais, a operação reuniu agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran).

Sensação de segurança

Quem passava pelo Gama, podia acompanhar a operação de perto. O aposentado Erasmo Freitas, 65, costuma levar o neto ao Centro de Ensino Especial 1, na Quadra 55/56. Ele revela que os carros em situação de abandono ocupam as vagas destinadas para a escola. “Tem que tirar todos os veículos abandonados daqui mesmo. Eu venho deixar meu neto e não consigo estacionar porque tem vários carros nas vagas. Na hora de uma emergência, não tem o que fazer. Essa operação é necessária. Agora vai ficar melhor”, elogiou.

Vizinho de Erasmo, Napoleão Passos de Medeiros, 77, é aposentado e faz caminhada todos os dias pela região que foi alvo do DF Livre de Carcaças. De acordo com ele, a iniciativa vai deixar a cidade esteticamente melhor. “Tem que fazer operação assim para não virar bagunça. Sem contar que traz muitos riscos à saúde, principalmente com uma escola por perto. Tudo que vem de positivo para nós é muito bom”, concluiu.

DF Livre de Carcaças

O programa é uma força-tarefa coordenada pela SSP-DF de forma integrada com diversos órgãos. Em 2023, foram realizadas 104 ações integradas que resultaram na retirada de 1.132 veículos abandonados ou carcaças nas ruas do DF – 337,06% a mais do que em 2022. Em 2021, foram 306 e em 2020, 448. Ao todo, desde o início das operações, foram recolhidas 2.145 carcaças ou veículos em situação de abandono em Brasília.

Denúncias

A população pode contribuir denunciando pontos de acúmulo pelo telefone da ouvidoria (162) ou pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e administrações regionais. Além disso, as denúncias podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

*Com informações de Thaís Miranda, da Agência Brasília