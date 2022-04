DF Livre de Carcaças no Plano Piloto esta quarta-feira (13)

Desta vez, os órgãos envolvidos se reunirão no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) segue com a Operação DF Livre de Carcaças nesta quarta-feira (13), a partir das 14h, no Plano Piloto (Asa Norte). Desta vez, os órgãos envolvidos se reunirão no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Iniciada em fevereiro de 2020, sob coordenação da SSP-DF, a ação itinerante retirou 830 carcaças abandonadas em áreas públicas de 23 regiões administrativas do DF. Além de contribuir com a sensação de segurança da população, a operação visa eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

A DF Livre de Carcaças é realizada em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar do DF (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Serviço

Operação DF Livre de Carcaças

– Data: Quarta-feira (13)

– Horário: a partir das 14h

– Local: CIOB – SDN Conjunto A, Edifício Sede

– Contato: [email protected]

*Com informações da Agência Brasília