DF legal desmonta invasão de quase mil campos de futebol

O GDF recuperou e devolveu à população 10,7 milhões de metros quadrados de área invadida do Distrito Federal, o que corresponde a quase mil campos de futebol – um campo de futebol oficial possui área de 10.800 m². A retomada foi feita de 2019 até setembro de 2022, ao longo de 2.680 ações operacionais da Secretaria DF Legal para combater a grilagem de terras na capital federal.

“O combate às ocupações irregulares de terras tem sido um desafio ao longo dos governos que se passaram no Distrito Federal. Esse desafio aumentou com a pandemia, uma vez que decretos e decisões judiciais impediam esse combate”, afirma o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira.

“O combate às invasões, por meio da Operação Pronto-Emprego, evita prejuízos sociais, políticos, ambientais e econômicos tanto para o Estado quanto para o cidadão infrator”

Cristiano Mangueira, secretário da DF Legal

“A maneira que encontramos foi atacar essas invasões ainda em sua fase inicial. Dessa forma, foi possível realizar um maior número de ações efetivas e reduzir o tamanho da área invadida”, completa.

Desde agosto de 2021, a DF Legal incorporou um novo formato de ação, com foco em remover edificações – casas desabitadas, bases para construções, muros, cercamentos, cisternas, poços artesianos, ligações irregulares de energia, entre outras – ainda em fase inicial, antes que elas se estabeleçam. A Operação Pronto-Emprego conta com apoio das secretarias de Segurança Pública (SSP), Relações Institucionais (Seris), Desenvolvimento Social (Sedes) e das administrações regionais.

O trabalho é diário, com ações de remoções ou fiscalizações, inclusive aos feriados | Foto: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília

O diferencial da ação é a resposta em um prazo de até 72 horas após o conhecimento do fato por parte da DF Legal. O trabalho é diário, com ações de remoções ou fiscalizações, inclusive aos feriados.

“O combate às invasões, por meio da Operação Pronto-Emprego, evita prejuízos sociais, políticos, ambientais e econômicos tanto para o Estado quanto para o cidadão infrator”, acrescenta o secretário da DF Legal.

Operação de combate à grilagem de terras

2019

392 ações de remoção

2,9 milhões de metros quadrados recuperados

2020

552 ações de remoção

2,5 milhões de metros quadrados recuperados

2021

586 ações de remoção

1,8 milhão de metros quadrados recuperados

2022

1.150 ações de remoção

3,5 milhões de metros quadrados recuperados

O desmonte de uma invasão que tomava uma região que equivale a quase mil campos de futebol foi concluída pelo GDF nesta terça-feira (18). O local tem 10,7 milhões de metros quadrados. “O combate às ocupações irregulares de terras tem sido um desafio ao longo dos governos que se passaram no Distrito Federal. Esse desafio aumentou com a pandemia, uma vez que decretos e decisões judiciais impediam esse combate”, afirma o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira. “A maneira que encontramos foi atacar essas invasões ainda em sua fase inicial. Dessa forma, foi possível realizar um maior número de ações efetivas e reduzir o tamanho da área invadida”, completa. Desde agosto de 2021, a DF Legal incorporou um novo formato de ação, com foco em remover edificações – casas desabitadas, bases para construções, muros, cercamentos, cisternas, poços artesianos, ligações irregulares de energia, entre outras – ainda em fase inicial, antes que elas se estabeleçam. A Operação Pronto-Emprego conta com apoio das secretarias de Segurança Pública (SSP), Relações Institucionais (Seris), Desenvolvimento Social (Sedes) e das administrações regionais. O diferencial da ação é a resposta em um prazo de até 72 horas após o conhecimento do fato por parte da DF Legal. O trabalho é diário, com ações de remoções ou fiscalizações, inclusive aos feriados. “O combate às invasões, por meio da Operação Pronto-Emprego, evita prejuízos sociais, políticos, ambientais e econômicos tanto para o Estado quanto para o cidadão infrator”, acrescenta o secretário da DF Legal. Operação de combate à grilagem de terras 2019

392 ações de remoção

2,9 milhões de metros quadrados recuperados CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 2020

552 ações de remoção

2,5 milhões de metros quadrados recuperados 2021

586 ações de remoção

1,8 milhão de metros quadrados recuperados 2022

1.150 ações de remoção

3,5 milhões de metros quadrados recuperados *Com informações da Agência Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE