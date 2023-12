DF é premiado por projetos de saúde e qualificação profissional

O anúncio foi feito no site do BrC e a entrega do prêmio está marcada para 23 de janeiro, quando será realizada nova edição do Fórum de Governadores

Dois projetos do Governo do Distrito Federal (GDF) foram premiados nesta segunda-feira (11) por boas iniciativas nas áreas de qualificação profissional e saúde. Promovido pelo Consórcio Brasil Central (BrC), o 2° Prêmio de Boas Práticas laureou o RenovaDF e o time de reabilitação de internados do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O anúncio foi feito no site do BrC e a entrega do prêmio está marcada para 23 de janeiro, quando será realizada nova edição do Fórum de Governadores do BrC – formado por Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins.

Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), foram premiados Lucimar Pinheiro de Deus, responsável pelo projeto, e também o secretário adjunto, Ivan Alves dos Santos. Pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), que administra o Hospital de Santa Maria, foram condecorados o responsável Jonathan Galvão Tenório Cavalcante e o integrante José Luan da Silva.

A premiação tem como meta disseminar, entre as unidades da federação que compõem o consórcio, ações inovadoras, incentivar a implementação de iniciativas de gestão, valorizar servidores públicos e trocar experiências. Tudo isso nas principais áreas de governo, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e social, gestão pública e inovação e outros.

Para o 2° Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central foram inscritas 139 iniciativas. O anúncio dos vencedores foi dado nesta segunda-feira (11), sendo que o primeiro colocado geral recebeu R$ 30 mil, e os primeiros lugares em cada categoria levaram para casa R$ 20 mil cada. Os demais colocados vão receber certificado de participação.

Projetos premiados

Lançado em 2021, o RenovaDF é um programa de governo que capacita profissionais, facilita o ingresso no mercado de trabalho e reforma espaços públicos. Os participantes recebem salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradores do DF, em situação de desemprego, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país.

O programa colaborou para a redução do desemprego no DF e também para aquecer o mercado da construção civil, qualificando profissionais para trabalhos mais básicos no setor. Na outra ponta, milhares de equipamentos públicos foram recuperados, como parquinhos e praças, e milhares de pessoas ganharam uma nova qualificação profissional e até um novo emprego.

Já o projeto do Hospital de Santa Maria, administrado pelo IgesDF, é chamado de Time de Reabilitação. Ele consiste num trabalho de mobilização para que pacientes internados tenham uma reabilitação mais ágil e humanizada. As equipes do hospital passaram a atender os pacientes de acordo com a gravidade dos casos e assim acelerar a recuperação com trabalhos de fisioterapia.

Sobre o BrC

Fundado em 2015, o BrC tem como objetivo estimular o desenvolvimento de seus participantes, que acumulam 2,5 milhões de m² de território e 875 municípios.

Juntos, os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal formam o consórcio responsável por 12,56 % do Produto Interno Bruto (PIB). Esse grupo, que reúne uma população de aproximadamente 27 milhões de pessoas, também conta com uma relevante representação no Congresso Nacional, com 21 senadores e 75 deputados.

O governador Ibaneis Rocha presidiu o BrC entre 2021 e 2022, quando liderou a concessão de linhas de crédito do Banco de Brasília (BRB) e a redução de até 30% do custo da compra de medicamentos pelo grupo, fruto do projeto Saúde Compras Compartilhadas. O atual presidente é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília