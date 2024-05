DF é o segundo estado com mais emplacamentos de veículos elétricos

Luís Nova

Quem anda pelas ruas do Distrito Federal constantemente se depara com veículos elétricos, essa percepção reforça o novo balanço da Associação Brasileira de Veículos Elétricos que coloca o DF como o segundo estado com a maior venda deste tipo de tecnologia no país neste ano. Das 51.296 das vendas entre janeiro e abril, 8% foram no Distrito Federal, um total de 4,238 emplacamentos.

Ao analisar os dados é possível notar o crescimento expressivo de novos emplacamentos. Em 2022, 667 carros com tecnologias elétricas foram emplacados no DF, já em 2024 foram 4.238 automóveis, um aumento de 635,38% entre os dois anos. A crescente também é notada entre 2023 e 2024, com um aumento de 352% nas vendas.

A Associação Brasileira de Veículos Elétricos também informou que o mercado “encontra-se em fase de franca expansão” e que o Distrito Federal é um “ótimo exemplo deste crescimento”. “O estado com maior número de vendas de veículos elétricos é o estado de São Paulo, onde se concentram 30% dos veículos elétricos do país, considerando o período de 2022 a abril de 2024. O Distrito Federal vem apresentando um excelente crescimento, particularmente, no segmento de veículos elétricos”, explica a Associação.

De acordo com a Associação, existem duas grandes barreiras no setor. A primeira no que diz respeito a instalações de postos de recarga, seja público ou privado. A segunda preocupação do setor foi o retorno das taxas de importações de veículos importados.

“o aumento das taxas de importação dos veículos elétricos, que pode ter como consequência um aumento no preço dos veículos importados. Cabe destacar que as montadoras estão se esforçando para garantir os preços praticados antes do retorno da taxa de importação, e oferecendo garantias e benefícios para que o mercado de elétricos continue aquecido e em crescimento”, conclui.

Congresso da Mobilidade

Em março, o Distrito Federal recebeu o Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos, nos dias 19 e 20, e debateu sobre temas da área. O evento terminou com uma carreata de conscientização dos benefícios dos veículos elétricos, no dia 20 de março.

Doação a UnB

Na última terça (28), a Agência de Desenvolvimento Industrial (ABDI) doou à Universidade de Brasília (UnB) sete carros elétricos para serem usados pela UnB. No evento, o presidente da agência, Ricardo Capelli, afirmou que os carros são uma forma de estimular a utilização de veículos elétricos.