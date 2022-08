DF cria Centro de Operações de Emergência para enfrentar a varíola dos macacos

O Centro terá caráter temporário, durante a vigência da Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional, por um período de três meses

Na segunda-feira (1), a Secretaria de Saúde confirmou 38 casos de varíola dos macacos no DF. Além desses, outros 97 ainda estão em investigação e 12 foram descartados. E hoje, foi publicado no Diário Oficial (DODF) a portaria que visa a criação do Centro de Operações de Emergência (COE) para enfrentar a doença.

Em 23 de maio deste ano, o Ministério da Saúde, por meio do Centro de Informações estratégicas de Vigilância em Saúde (CIESV) Nacional, ativou a Sala de Situação de Monkeypox, buscando orientar e monitorar a investigação dos casos detectados em todo o território nacional.

Há pouco mais de uma semana, no dia 23 de julho, a Organização Mundial da saúde (OMS) declarou à Monkeypox uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional.

Atribuições

O COE-Monkeypox terá como atribuições analisar padrões de ocorrência, distribuição e confirmação dos casos suspeitos da doença ocorridos no DF; elaborar protocolos de vigilância, assistência e laboratório para o enfrentamento no âmbito do SUS, buscando o alinhamento dos mesmos com as diretrizes definidas em âmbito nacional; e recomendar ações que visem a capacitação dos servidores da SES-DF e das unidades privadas conveniadas ou não ao SUS.

Além disso, o Centro terá caráter consultivo e temporário, durante a vigência da Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional, por um período de três meses, que pode ser prorrogado após análise da situação epidemiológica da ocorrência da Monkleypox no DF. A participação no COE será considerada prestação de serviço público relevante, uma atividade não remunerada.