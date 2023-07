DF começa semana com 242 vagas de trabalho

Para local de trabalho não fixo, há 60 oportunidades para auxiliar de linha de produção, com remuneração de R$ 1.320

O Distrito Federal começará esta semana com 242 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador. O maior salário do dia é para gerente de recursos humanos, em Ceilândia Norte, recebendo R$ 4.200. A vaga exige graduação em gestão de recursos humanos e experiência.

Ainda na região, há uma oportunidade para mecânico de automóvel pela gratificação de R$ 4 mil. Em Ceilândia Sul, as duas vagas para pedreiro pagam R$ 2 mil. Para local de trabalho não fixo, há 60 oportunidades para auxiliar de linha de produção, com remuneração de R$ 1.320. Também para local não definido, operador de empilhadeira (20) ganha R$ 1.450.

No Noroeste, açougueiro (5) recebe R$ 1.923 e empacotador a mão (10), R$ 1.320. Na região, estão contratando repositor de mercadorias (10), operador de caixa (10) e auxiliar de limpeza (10) pelo salário de R$ 1.443.

Dos cargos para pessoas com deficiência (PcD), auxiliar de limpeza e auxiliar de linha de produção ganham R$ 1.320, em Planaltina.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

As informações são da Agência Brasília