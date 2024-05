DF começa a vacinar todas as pessoas acima de seis meses

Por determinação do Ministério da Saúde, o Distrito Federal iniciou nesta quinta-feira (02) a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de seis meses de vida. Com cerca de 400 mil doses disponíveis em toda a rede de saúde do DF, a Secretaria de Saúde (SES-DF) destaca que a ampliação da imunização contra a influenza estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) enquanto durarem os estoques da vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza teve início em 19 de março, no DF, com restrição apenas para grupos prioritários: crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, professores e entre outros. Conforme informações do Ministério da Saúde, a ampliação para toda população foi uma “estratégia para responder ao aumento dos casos de influenza em todo país”.

De acordo com o último informativo de vacinação contra a gripe da SES-DF, divulgado em 18 de abril, as doses aplicadas encontram-se abaixo do esperado na capital federal. O objetivo, no início, era vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, mas até o momento nenhum dos públicos-alvo atingiu a meta. Até 18 de abril, foram aplicadas 193.470 doses no DF, dentre essas, 182.243 (94,2%) procederam de estabelecimentos da rede pública e 11.227 (5,8%) da rede privada.

No primeiro momento, o DF havia recebido 408 mil doses da vacina, sendo que 337.800 foram distribuídas para as regiões de saúde, e dessas, apenas 193.470 (53,9%) foram aplicadas. A região Sudoeste é a região de saúde com mais doses aplicadas 45.809, seguida da região Central com 42.680 e região Oeste com 31.364. As demais regiões têm menos de 25 mil doses aplicadas.

Em relação aos grupos prioritários já vacinados no DF, crianças de seis meses a menores de dois anos possui cobertura vacinal de 25,1%, crianças de dois anos a menores de seis anos tem cobertura vacinal de 9,7% e idosos (acima de 60 anos) contam com cobertura vacinal de 26,5%. A proporção de vacinados da campanha está em 17,8%.

Conforme informações do último boletim epidemiológico de gripe da SES-DF, divulgado no dia 20 abril, das 949 amostras coletadas de pessoas que apresentaram sintomas gripais este ano, 475 (50,1%) apresentaram resultados positivos para vírus respiratórios. Entre as amostras positivas, foi detectado o vírus SARS-CoV-2 (139), Rinovírus (120), Influenza A (145), Vírus Sincicial Respiratório (80), Metapneumovírus (6), Adenovírus (6) e Influenza B (1).

Ampliação da vacinação

Para o professor José Ferreira, 55 anos, que foi se vacinar hoje (02) na UBS 2 de Santa Maria, a vacinação deve ser levada a sério por toda a população: “Essa vacina contra a influenza é muito importante, até pelo fato da incidência desse vírus ser muito grande no nosso país. A vacina vem prevenir não somente a pessoa que toma a vacina, mas todos que estão à sua volta, para que não ocorra o alastramento do vírus”.

Para o professor, cumprir a caderneta de vacinação é extremamente importante, mas algumas pessoas optam por não se imunizar, o que prejudica toda a população. “Todas as vacinas eu tomo, inclusive a da influenza eu tomo desde o início. Até porque a minha área de atuação também é prioritária pelo contato que temos com muitas pessoas. O atendimento foi rápido aqui na UBS, eu acredito que seja porque muitas pessoas ainda não estão informadas que a vacina já está estendida para todos os grupos, mas também temos informações de que um bom número de pessoas não estão procurando os postos para se vacinar”, disse José.

A dona de casa Claudineia Barbosa, 45 anos, soube da ampliação da vacinação pelos meios de comunicação, e não perdeu tempo e levou seu filho de 15 anos para se vacinar. “Eu sempre busco me vacinar contra a gripe, ainda mais por ser hipertensa e ter direito. Quando libera para todos os públicos eu sempre trago o meu filho. Eu acho muito bom a vacinação porque eu não fico gripada, então chegando a campanha eu já procuro o posto”, comentou.

“A minha caderneta de vacinação está toda em dia, tomei a vacina da covid e só não tomei a da dengue ainda porque não está disponível para a minha idade. Mas se tivesse disponível a vacina da dengue eu iria tomar, acho bastante importante. Se tiver vacina eu estou no posto tomando. Manter a caderneta atualizada é muito importante também”, completou Claudineia.

Serviço

Para aumentar a cobertura vacinal da gripe, a SES-DF disponibiliza mais de 100 salas de vacinação, de segunda a sábado, nas regiões de saúde para atendimento da população. A lista completa dos locais, com endereços e horários de atendimento, está disponível no site da pasta. A orientação, para as pessoas de todas as idades, é levar documento de identidade e, se tiver, a caderneta de vacinação.