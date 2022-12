DF começa a aplicar vacina da Pfizer em crianças sem comorbidades

Medida vem após liberação do Ministério da Saúde

O Distrito Federal começa a aplicar, nesta quarta-feira (28), a vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses sem comorbidades. A medida é possível após a autorização de ontem (27) do Ministério da Saúde.

Até então, a vacina era aplicada apenas para as crianças de até 2 anos e 11 meses com comorbidade. Com a liberação, a Secretaria de Saúde vai pedir novas doses ao Ministério da Saúde para atender a demanda local.

Cada criança deverá tomar três doses. A segunda dose tem de ser aplicada após quatro semanas da primeira; e a terceira dose pode ser tomada após oito semanas da segunda. O esquema vacinal deve ser completo com o mesmo imunizante.

Confira os postos que estão aplicando as doses em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses sem comorbidades:

UBS 1 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SGAN 905

UBS 1 Asa Sul

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SGAS 612

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SHCES 601 – Lote 01 – Cruzeiro Novo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 1 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QI 06 Área Especial Lote A

UBS 3 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QE 38 Área Especial

UBS 1 Estrutural

Horário de vacinação: das 8h às 17h30 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QN 07 AREA ESPECIAL 09 – RIACHO FUNDO I

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 1 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QC 06 CJ 16 LOTE 01 AREA ESPECIAL 1

UBS 1 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNG AE 18 /19

UBS 7 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

UBS 3 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QD 104/105 AREA ESPECIAL S/N LOTE 25

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 1 Vicente Pires

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: RUA 4C CHACARA 12 – COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA

UBS 1 Águas Claras (Areal)

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 05 LOTE 24, AV. AREAL

UBS 1 Sobradinho

Horário de vacinação: das 8h às 11h30 e das 13h15 às 17h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 5 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 17h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SH Arapoanga Q 12 – Vila Nossa Sra. de Fátima

UBS 20 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 17h – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte

UBS 1 São Sebastião

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Centro de Múltiplas Atividades – Conjunto 10 – Centro

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QR 207/307 CONJ T

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNM 15 Lote D Área Especial 15

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: ENTRE QUADRA 6/8, AREA ESPECIAL 3, SETOR NORTE

Veja os pontos de vacinação para outros públicos no site da Secretaria de Saúde.