DF atinge 391 mortes pela dengue

O Distrito Federal chegou a 262 mil casos de dengue e teve 391 mortes pela doença até a última atualização desta matéria. São 10 a mais que o registrado na semana passada. Os dados são do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde e colocam a capital como a quarta unidade da federação com maior quantidade de óbitos em relação aos outros estados do país. Ainda existem 26 mortes em investigação.

O DF está atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que têm 988, 603 e 429 óbitos por dengue, respectivamente.

Pela primeira vez no ano, porém, o acúmulo de casos de dengue em uma semana ficou abaixo dos casos registrados no ano passado. Na última semana, a 22ª do ano, a análise epidemiológica realizada pelo Ministério da Saúde indica que a capital registrou 593 casos prováveis da doença, enquanto em 2023 foram 708 casos. Desde a última semana de março, os casos têm caído consideravelmente.

A maioria dos 262.275 casos de dengue registrados na capital em 2024 acometeram mulheres, compondo 54,8% do total dos registros pelo MS, enquanto 45,2% atingiram homens. A maior parte dos contaminados, quase um quinto dos casos, é composta por jovens entre 20 a 29 anos, sendo 48.195 infectados pelo mosquito da dengue – 18,37% do total.

Os idosos são outro grupo expressivo entre os mais afetados pela doença – sendo também os mais suscetíveis à evolução ao óbito. Foram 35.735 pessoas acima de 60 contaminadas no DF, segundo o MS.