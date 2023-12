Dez RAs receberão pesquisadores do PDAD-A em dezembro

A PDAD-A é a atualização da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), considerado o mais importante levantamento regional domiciliar

Desde o início de novembro, os agentes de coleta estão visitando residências nas 35 regiões administrativas do Distrito Federal, incluindo Água Quente e Arapoanga, e dos doze municípios goianos vizinhos com o objetivo de entrevistar os habitantes da área metropolitana de Brasília para a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A) 2023, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

Na próxima semana, a coleta começa em Águas Claras, Guará, Jardim Botânico, Lago Sul, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, SCIA/Estrutural, Sudoeste/Octogonal e Taguatinga, além dos municípios goianos Formosa e Padre Bernardo. Nesta semana, os agentes estão finalizando Ceilândia, Gama, Fercal, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho, além de Águas Lindas, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso, em Goiás.

“Nesta semana, completamos um mês de coleta. A expectativa é de que ela seja finalizada por volta de março. A partir deste segundo mês se inicia a checagem para verificar a consistência das respostas, confirmando a visita dos agentes e buscando garantir a qualidade da coleta. Depois, se inicia o tratamento dos dados levantados e, em seguida, a divulgação dos resultados”, informa Jusçanio de Souza, coordenador de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF.

Em janeiro, a coleta segue no Plano Piloto e percorre Água Quente, Brazlândia, Itapoã, Paranoá, Park Way, Riacho Fundo, Sobradinho II, Varjão, Vicente Pires e a área rural do DF, além de Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto. Entre fevereiro e março, os agentes continuam em Vicente Pires e chegam a Arapoanga, Arniqueira, Candangolândia, Cruzeiro, Riacho Fundo II, SIA e Sol Nascente/Pôr do Sol, além de Alexânia, Cocalzinho, Cristalina e Planaltina.

A pesquisa

A PDAD-A é a atualização da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), considerado o mais importante levantamento regional domiciliar. Nesta edição, a pesquisa foi ampliada para além da área urbana, abrangendo a zona rural do DF e os municípios de Goiás que integram o chamado Entorno, somando as localidades anteriormente abrangidas pela PDAD Rural e a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD).

Realizada bianualmente, busca mapear o perfil da população e a infraestrutura urbana e rural das regiões administrativas do DF e dos municípios goianos que integram a área metropolitana de Brasília: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

*Com informações da Agência Brasília