Detran-DF flagra veículo com R$ 76 mil em débitos na W3 Norte

Na manhã de sexta-feira (2), agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abordaram um Fiat Uno branco com mais de R$ 76 mil em débitos, durante uma operação de patrulhamento na via W3 Norte, na altura da quadra 502.

O veículo, registrado no estado de São Paulo, acumulava R$ 76.520,72 em dívidas, sendo R$ 67.477,41 referentes a multas.

Entre as 314 infrações registradas, todas nos últimos 12 meses, a maioria era por excesso de velocidade.

Durante a abordagem, o condutor informou aos agentes que já conhecia as irregularidades e admitiu ter comprado o carro mesmo assim. Segundo ele, a intenção era utilizá-lo até que fosse apreendido. O veículo foi removido ao depósito.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)