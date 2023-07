Desvio no trânsito abre nova etapa nas obras do viaduto do Riacho Fundo

O viaduto, que tem R$ 22,3 milhões de investimentos do GDF, vai beneficiar 100 mil pessoas que usam a EPNB

Após o desvio no trânsito da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) sentido Plano Piloto, iniciado esta semana, as obras do Viaduto do Riacho Fundo passam para uma nova etapa: a construção da segunda laje da trincheira que dará acesso à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras. Serão três lajes nesta estrutura e, no momento, é feita a escavação da segunda delas. Sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o viaduto tem um investimento total de R$ 22,3 milhões.

A obra será formada por duas passagens subterrâneas, em formato de alças, que atenderão os dois sentidos da EPNB. As pistas terão 200 m de comprimento cada uma e facilitarão o acesso tanto para o Riacho Fundo quanto para a ADE. Além de eliminar um enorme balão que leva o nome da cidade e que ocasionava tráfego intenso na região.

“Estamos fazendo a escavação para depois colocar a armação de ferro e, em seguida, executar a concretagem da laje. A exemplo do que fizemos na primeira trincheira que fica mais acima, para quem segue sentido Samambaia”, explica a fiscal da obra pelo DER, Sandra Martins. Segundo ela, a laje tem cerca de 80 centímetros de altura. “Somente após a conclusão dessa parte das lajes é que poderemos trabalhar nas passagens subterrâneas”, assegura.

O desvio no trânsito foi providencial, visto que os veículos passavam no local onde as máquinas estão trabalhando. Desta forma, parte do canteiro central da rodovia foi retirado e usado para circulação dos carros. “É uma obra enorme, em que não podemos fechar as passagens e trazer transtornos. Com o desvio, o fluxo está excelente, tudo correndo bem”, disse a engenheira do DER.

‌A EPNB é uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal. Além de dar acesso à BR-060, rodovia muito usada por quem segue para Goiânia (GO), a estrada liga Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga, Águas Claras, Riacho Fundo II e Núcleo Bandeirante ao Plano Piloto. Estima-se que quase 100 mil motoristas serão beneficiados com a construção do viaduto.

Na avaliação do auxiliar administrativo João Paulo Machado, 23, morador da região, a expectativa é por dias mais sossegados na volta para casa. “Esse balão era muito complicado, já cheguei a ficar parado meia hora no trânsito à noite por conta dele. Era ruim tanto para quem entra no Riacho quanto para quem segue viagem”, revela. “Com esses novos acessos pelo viaduto, vai ficar excelente para os motoristas.”

Com informações da Agência Brasília